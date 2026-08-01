Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

अंडर 14 बालिका में धनबाद बना विजेता व रांची बना उप-विजेता संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्नसंत जेवियर्स में

संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्न

संत जेवियर्स विद्यालय में शनिवार को सीआईएससीई बिहार व झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता 2026 का समापन हुआ। इस खो-खो प्रतियोगिता में रांची, जमशेदपुर, देवघर, भागलपुर, पटना व धनबाद जोन की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दोदिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक व बालिका वर्ग , अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग व अंडर-19 बालक व बालिका वर्ग ने हिस्सा लिया। परिणामस्वरूप अंडर 14 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता रांची, अंडर 14 बालिका वर्ग में विजेता धनबाद व उप-विजेता रांची, अंडर 17 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता देवघर, अंडर 17 बालिका वर्ग में विजेता रांची व उप-विजेता धनबाद, अंडर 19 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता जमशेदपुर अंडर 19 बालिका वर्ग विजेता धनबाद व उप-विजेता भागलपुर रहे।

ये भी पढ़ें:श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल की बालिका टीम बनी बास्केटबॉल चैंपियन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएससीई बिहार-झारखंड के जोनल सेक्रेटरी व विद्यालय के प्राचार्य फादर अरुण मिंज ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन व टीमवर्क के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह, कौशल और खेल भावना का शानदार परिचय दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Bihar Bokaro Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।