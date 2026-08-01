संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्न
अंडर 14 बालिका में धनबाद बना विजेता व रांची बना उप-विजेता संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्नसंत जेवियर्स में
संत जेवियर्स विद्यालय में शनिवार को सीआईएससीई बिहार व झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता 2026 का समापन हुआ। इस खो-खो प्रतियोगिता में रांची, जमशेदपुर, देवघर, भागलपुर, पटना व धनबाद जोन की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दोदिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक व बालिका वर्ग , अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग व अंडर-19 बालक व बालिका वर्ग ने हिस्सा लिया। परिणामस्वरूप अंडर 14 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता रांची, अंडर 14 बालिका वर्ग में विजेता धनबाद व उप-विजेता रांची, अंडर 17 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता देवघर, अंडर 17 बालिका वर्ग में विजेता रांची व उप-विजेता धनबाद, अंडर 19 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर व उप-विजेता जमशेदपुर अंडर 19 बालिका वर्ग विजेता धनबाद व उप-विजेता भागलपुर रहे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएससीई बिहार-झारखंड के जोनल सेक्रेटरी व विद्यालय के प्राचार्य फादर अरुण मिंज ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन व टीमवर्क के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह, कौशल और खेल भावना का शानदार परिचय दिया।
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