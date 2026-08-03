सीआईएमपी : सूक्ष्मऋण क्षेत्र में नए पेशेवर तैयार करेगा सीआईएमपी
बिहार के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सीआईएमपी द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में 47 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से सूक्ष्म ऋण प्रदान कर सकें और जरूरतमंद लोगों को आसानी से कर्ज दिलाने में मदद कर सकें।
बिहार के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएमपी) के बिजनेस इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (बीआईआईएफ) की ओर से मंगलवार से 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें सूक्ष्मऋण क्षेत्र में मजबूती के लिए नए पेशेवरों को तैयार किया जाएगा। 4 अगस्त से शुरू होने वाले कार्यक्रम में अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के 47 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग माइक्रोफाइनेंस के काम को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा और वे अपना काम-धंधा शुरू कर पाएंगे। इस ट्रेनिंग में प्रतिभागियों को आरबीआई के नियम, कर्ज देने के सही तरीके, लोगों को ज्यादा कर्ज में डुबाने से कैसे बचाएं, ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करें, एआई का इस्तेमाल, समय और तनाव को मैनेज करना, अच्छी तरह बात करना और काम में नैतिकता जैसी जरूरी चीजें सिखाई जाएंगी।सीआईएमपी
के निदेशक प्रो. राणा सिंह ने बताया, बिहार में 60 हजार करोड़ रुपये का माइक्रो फाइनेंस कारोबार है। इतना बड़ा कारोबार चलाने के लिए ट्रेंड पेशेवरों की जरूरत है। यह ट्रेनिंग युवाओं के लिए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में नौकरी के नए मौके भी लाएगी।
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