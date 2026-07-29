एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने पर मंथन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग को लेकर सीआईआई उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में शिखर सम्मेलन-2026 का आयोजन किया। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने इसे वर्तमान की आवश्यकता बताया। आलोक कुमार और अन्य विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर चर्चा की।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई ) उत्तर प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में सीआईआई उत्तर प्रदेश एआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन-2026 का आयोजन किया।

सम्मेलन का उद्देश्य सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, नव उद्यमों, शिक्षाविदों और नवाचार से जुड़े विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, आर्थिक विकास और डिजिटल परिवर्तन पर विचार-विमर्श किया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है और सरकार नवाचार, डिजिटल आधारभूत ढांचे, नव उद्यमों तथा कुशल मानव संसाधन को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों की साझेदारी से भविष्य के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दो गहन प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है।

विशेषज्ञों की राय सीआईआई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अभिषेक साराफ ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगली औद्योगिक क्रांति की आधारशिला है और इससे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व स्थापित कर सकता है। एड्रोसोनिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक मयंक ने कहा कि उत्तर प्रदेश उन्नत विनिर्माण और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बन रहा है। इनमोबी की वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुबी चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने संगणन क्षमता, आंकड़े, प्रतिभा, अनुप्रयोग और भरोसे को इसके पांच प्रमुख आधार बताए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के क्षेत्रीय परिचालन प्रमुख डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रगतिशील नीतियों, मजबूत नव उद्यम परिवेश और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से उत्तर प्रदेश तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।