धर्मेंद्र पांच दिन के रिमांड पर, आज अनिमा हांसदा से पूछताछ

जेपीएससी केस : शुक्रवार को सीआईडी ने तीसरे तत्कालीन सदस्य जमाल अहमद को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। तीनों जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ के बाद आए तथ्यों

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता से जुड़े केस में सीआईडी ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार को पांच दिनों के रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सीआईडी ने पुन: रिमांड के लिए सीआईडी की विशेष अदालत में सात दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी के पांच दिनों के रिमांड को मंजूरी दी है।

सीआईडी की पूछताछ वहीं सीआईडी बुधवार को जेपीएससी की तत्कालीन सदस्य डॉ अनिमा हांसदा से पूछताछ करेगी। टीडीपीएल कंपनी के चयन, परीक्षाओं में वसूली समेत अन्य पहलुओं पर जेपीएसससी सदस्यों की भूमिका संदिग्ध के तौर पर सामने आयी है। ऐसे में सीआईडी ने सोमवार को अनिमा भट्टाचार्या से पूछताछ की थी। बुधवार को भी अनिमा भट्टाचार्या से पूछताछ होगी, इसके बाद शुक्रवार को सीआईडी ने तीसरे तत्कालीन सदस्य जमाल अहमद को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। तीनों जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ के बाद आए तथ्यों के आधार पर सीआईडी आगे की कार्रवाई करेगी।

धर्मेंद्र और ख्यांग्ते का संबंध धर्मेंद्र के बयान भी ख्यांग्ते की गिरफ्तारी के लिए वजह

सीआईडी के द्वारा अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद उसकी स्वीकारोक्ति में धर्मेंद्र कुमार का नाम उभर कर सामने आया था। टीडीपीएल को काम आवंटन के बदले 2 करोड़ कमीशन व प्रति भुगतान पर भी 20 प्रतिशत कमीशन ख्यांग्ते को मिलने की बात अभय ने बतायी थी। धर्मेंद्र से भी सीआईडी ने बीते पांच दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ में धर्मेंद्र ने भी ख्यांग्ते के साथ अपने संबंधों को कबूला है व कई राज खोलें हैं। जिसके बाद सीआईडी ने एल ख्यांग्ते को सोमवार को गिरफ्तार किया।