भर्ती माफियाओं पर सीआईडी का प्रहार : नायक
झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने झारखंड लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच में सीआईडी की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और प्रभावशाली आरोपियों को भी कानून का सामना करना पड़ेगा।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच में सीआईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन सरकार भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली, धनबल या रसूख वाला क्यों न हो, यदि जांच में उसकी संलिप्तता सामने आती है तो उसे कानून के अनुसार जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आंदोलनरत छात्रों से संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही उच्चस्तरीय समिति गठित करने की पहल यह साबित करती है कि वर्तमान सरकार टकराव नहीं, बल्कि संवाद और न्याय में विश्वास रखती है।
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