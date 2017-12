क्रिसमस की धूम: गिरिजाघरों में रौनक, पीएम ने दी बधाई, जानिए खास बातें

पूरी दुनिया में आज क्रिसमस की धूम है। देशभर में लोग बड़ी तादाद में गिरिजाघरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। बाजार सज़ी हुई है और हर ओर रौनक देखी जा रही है। क्रिसमक का ये पर्व हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ईसाई धर्म के प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं हम सभी को प्रेरित करती हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा -'मेरी क्रिसमस, हम ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं और उनका जश्न मनाते हैं। शांति, एकता और करूणा का उनका संदेश हम सभी को प्रेरित करता है।'

