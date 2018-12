अगुस्तावेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी बिचौलिए मिशेल के वकील को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला

अगुस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले (Augusta Westland VVIP Chopper Scam) में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का पक्ष रखनेवाले वकील अल्जो के. जोसेफ को कांग्रेस (Congress) ने पार्टी से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही, जोसेफ को यूथ कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के नेशनल इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया है।

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंबरीश रंजन पांडेय ने कहा- “अल्जो के. जोसेफ व्यक्तिगत तौर पर इस केस में उपस्थित हुए। उन्होंने इस केस में पेश होने के लिए यूथ कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं किया। इंडियन यूथ कांग्रेस उनके इस कदम का समर्थन नहीं करती है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने अल्जो जोसेफ को इंडियन यूथ कांग्रेस के कानून विभाग से हटा दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी के निष्कासित कर दिया गया है।”

Amrish Ranjan Pandey, IYC, Spox: Aljo K Joseph appeared in his personal capacity. He didn't consult Youth Congress before appearing in the case. IYC does NOT endorse such actions.IYC has removed Aljo Joseph from IYC’s Legal Dept&expelled him from the party with immediate effect. pic.twitter.com/Vo5xJ5F8ok