माल्या संग फोटो शेयर करने पर ट्रोल हुए गेल, भगोड़े शराब कारोबारी ने दिया ये जवाब

इंग्लैंड में चल रहे आईसीसी क्रिकेट विश्वकप 2019 का फाइनल मैच रविवार को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले विश्वकप से बाहर हो चुकी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इसकी वजह उनकी वो फोटो है जिसमें वह भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब विजय माल्या जब लंदन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए पहुंचे थे लोग उनकी कार के आगे इक्ट्ठा हो गए थे और चोर-चोर के नारे लगाए थे।

क्रिस गेल ने ट्वीटर पर विजय माल्या के साथ गले मिलते हुए एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'बिग बॉस विजय माल्या से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रॉकस्टार।' इन दोनों की ब्रिटिश ग्रां प्री के वेन्यू पर हुई। आपको बता दें कि क्रिस गेल आईपीएल में कई सालों तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा रहे थे जिसके मालिक विजय माल्या थे।

इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर क्रिस गेल को ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि गेल को शर्म आनी चाहिए कि वो विजय माल्या को बॉस लिख रहे हैं जबकि ये आदमी भारत से तकरीबन 9000 करोड़ का गबन करके फरार है। वहीं एक यूजर ने कहा कि एक ने तो गेल को ये नसीहत भी दे डाली कि विजय माल्या से अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर मत करना और लोन लेने की गलती तो कतई ना करें।

इसके बाद माल्या ने लिखा कि यूनिवर्स बॉस और मेरे प्यारे दोस्त के साथ अच्छी मुलाकात रही। माल्या ने कहा कि आप में से जो मुझे चोर कहते हैं, वह अपने बैंक से कहें कि वह मुझसे पूरा पैसा ले लें जो मैं पिछले एक साल से दे रहा हूं। फिर तय करें कि चोर कौन है।

Great to catch up with the Universe Boss and my dear friend. For all those of you losers who call me CHOR, ask your own Banks to take their full money that I am offering for the past one year. Then decide on who is CHOR.