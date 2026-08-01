दिल्ली चेन हाउस ज्वेलर्स के मालिक-मैनेजर समेत पांच गिरफ्तार

चौक पुलिस ने दिल्ली चेन हाउस ज्वेलर्स के मालिक सनी और मैनेजर गौरव समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शनिवार को सभी का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए। चौक एसीपी शुभम कुमार ने बताया कि चौक स्थित दिल्ली चेन हाउस ज्वेलर्स में काम करने वाले सीतापुर निवासी शिवबिहारी अवस्थी पर 28 जुलाई को 10 ग्राम सोना चोरी का आरोप लगा था। आरोप है कि मालिक सनी और मैनेजर गौरव ने शिवबिहारी के कपड़े उतरवाकर बेल्ट और लात-घूसों से पिटाई की। इसके बाद उसे बिना कपड़ों के दुकान से बाहर निकालकर इलाके में घुमाया गया।

पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया। शिवबिहारी का आरोप है कि आरोपियों ने थाने जाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। हालत बिगड़ने परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पीड़ित के भाई गोपाल ने चौक थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मालिक सनी, मैनेजर गौरव को उठाकर पूछताछ के लिए थाने ले आई। दोनों के पकड़े जाने पर परिजनों और कारोबारियों की चौक थाने में भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने देर रात अमन, देवेंद्र और सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए पांचों लोगों का शनिवार को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। इसके बाद वहां से सभी को जेल भेज दिया।