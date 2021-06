चोकसी की गर्लफ्रेंड का दावा- मेहुल ने अपना नाम राज बताया, नंबर मांगा और दोस्ती की

भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी इन दिनों डोमिनिका की जेल में बंद है। एंटीगुआ से फरार होने के बाद उसे वहां पकड़ा गया था। आरोप है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए वहां गया था। चोकसी की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जराबिका ने हाल के दिनों में कई खुलासे किए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उसने कहा है कि राज (मेहुल चोकसी) ने उससे संपर्क किया। उसने उसका नंबर मांगा और दोस्ती की। जारबिका के सारे दावे चोकसी की पत्नी के बयान के ठीक विपरीत हैं।

इससे पहले मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड बताई जा रही बारबरा जराबिका ने अपने साथ धोखा होने का दावा किया है। एक मैग्जीन से मंगलवार को हुई बातचीत में उसने चोकसी पर हीरे की नकली अंगूठी और ब्रेसलेट भेंट करने का आरोप भी लगाया है। बारबरा ने कहा, ‘चोकसी से मेरा संपर्क तब हुआ, जब मैं बीते साल एंटीगुआ गई थी। उसने मुझे अपना नाम राज बताया था। धीरे-धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वह मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। चोकसी ने मुझे तोहफे में हीरे की अंगूठी और ब्रेसलेट भी दिए, जो नकली निकले।’

Raj (Mehul Choksi) was the one who approached me, asked my number, and befriended me, totally the opposite of what his wife says: Barbara Jabarica to ANI