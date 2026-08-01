शिकायतों के निस्तारण में चित्रकूटधाम मंडल प्रदेश में अव्वल
चित्रकूटधाम मंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसुनवाई प्रणाली में 110 में से 110 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। बांदा, हमीरपुर और महोबा ने 125 में से 125 अंक प्राप्त किए। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और सतत निगरानी करने की सूचना दी गई है।
बांदा। मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित जनसुनवाई (आईजीआरएस) से संबंधित ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में चित्रकूटधाम मंडल को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। डीआईजी राजेश एस ने बताया कि जुलाई 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट में चित्रकूटधाम परिक्षेत्र ने 110 में 110 (शत-प्रतिशत) अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा बांदा, हमीरपुर एवं महोबा ने 125 में 125 अंक प्राप्त कर प्रदेश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पाया है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को तत्काल संबंधित जनपदों को भेज कर समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसकी सतत निगरानी भी डीआईजी कार्यालय से की जाती है, जिससे प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो सके।
उन्होंने इस उपलब्धि पर मंडल के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यशैली के साथ जनशिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें