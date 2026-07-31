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कांवरिया संघ का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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श्रावण मास में भक्ति का रंग चढ़ते ही चिरकुंडा कावरियां संघ का जत्था 111 कावरियों के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में शामिल भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरने के बाद देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करेंगे। यात्रा का नेतृत्व समाजसेवी अजय सिंह कर रहे हैं।

कांवरिया संघ का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना

चिरकुंडा, प्रतिनिधि। श्रावण मास में भक्ति का रंग चढ़ते ही चिरकुंडा कावरियां संघ का जत्था शुक्रवार सुबह चिरकुंडा 3 नम्बर चढ़ाई से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 111 कावरिया शामिल हैं। जत्थे का नेतृत्व समाजसेवी सह उद्योगपति अजय सिंह कर रहे हैं। संघ के मनोज सिंह ने बताया कि चिरकुंडा कावरियां संघ द्वारा पिछले 19 वर्षों से लगातार कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

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यात्रा का कार्यक्रम

इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आए भोले भक्त भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सभी कावरिया सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरेंगे। इसके बाद लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करेंगे। तत्पश्चात बाबा बासुकिनाथ, दुमका में भी जलार्पण कर वापस चिरकुंडा लौटेंगे। प्रस्थान के समय पूरा माहौल बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। सभी कावरिया भगवा वस्त्र में झूमते, नाचते और गाते हुए रवाना हुए। इस अवसर पर अजय सिंह, मनोज सिंह, अशोक सिंह, पिंटू साव, अंशु सिंह, इंद्रदेव प्रसाद, शम्भू झा, सुदेश सिंह, अखिलेश सिंह, संजय सिंह,बिक्की प्रसाद, पप्पू साव, शीतल चौधरी, विनोद कुमावत, पप्पू सिंह,सुमित शर्मा, रीता सिंह, प्रतिभा सिंह, अनिता सिंह, रूपा सिंह, पूनम सिंह, रेखा सिंह,शांति झा, रूबी सिंह,प्रियंका सिंह,प्रज्ञा झा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे।

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प्रश्न और उत्तर

कावरियां संघ का जत्था कितने कावरियों के साथ रवाना हुआ?
कावरियां संघ का जत्था कुल 111 कावरियों के साथ रवाना हुआ।
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