भारत के तीन दिवसीय दौरे पर चीनी विदेश मंत्री, संबंधों को मिलेगी मजबूती

चीन के विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार को भारत दौरे पर आएंगे। भारत-चीन संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वांग यी यात्रा के पहले दिन 21 तारीख को दोनों देशों के बीच ‘पीपुल्स टू पीपुल्स एक्सचेंज’ के लिए बनाए गए उच्चस्तरीय तंत्र की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। वे तीसरे भारत-चीन उच्चस्तरीय मीडिया फोरम के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर भी दस्तखत होंगे। शाम को चीन के विदेश मंत्री अपने सम्मान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश पढ़ा जाएगा।

Delhi: Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi arrives in India. He will be in the country from December 21 to 24, for the first meeting of India-China High-Level Mechanism on Cultural and People-to-People Exchanges with External Affairs Minister Sushma Swaraj. pic.twitter.com/327EiQGzd5