चित्रों में दिखी सृजनशीलता, निबंधों में झलकी विचारशीलता
भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा ने महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर स्कुल में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों ने प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर रचनात्मकता दिखाई। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और उनकी प्रतिभाओं को उजागर करना था। पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
संस्कार शाखा की प्रतियोगिताओं में बच्चों ने मनवाया हुनर का भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से संस्कृति माह के अंतर्गत धूलियागंज स्थित महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर स्कुल में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मगोपाल मित्तल, संयोजक योगेश गोयल एवं रोली गोयल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शाखा सचिव प्रशांत अग्रवाल व कोषाध्यक्ष जितेंद्र बंसल ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रकृति संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पर्यावरण, स्वच्छता, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक सरोकार जैसे विषयों पर अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से सजीव रूप दिया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करते हुए लेखन क्षमता और बौद्धिक प्रतिभा का परिचय दिया।
विद्यालय उप प्रबंधक योगेश सरन गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताएं बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ-साथ उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम बनती हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़चढ़ भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन ब्रजेश अग्रवाल ने दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें