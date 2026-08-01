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भारतीय भाषा समर कैंप में बच्चों ने सुनाई कहानियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-हिन्दुस्तान ओलंपियाड हित की खबर : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीबीएसई आयोजित 'भारतीय भाषा समर कैंप' के पाँचवें दिन डीएवी स्कूल में बच्चों ने स्

भारतीय भाषा समर कैंप में बच्चों ने सुनाई कहानियां

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीबीएसई आयोजित 'भारतीय भाषा समर कैंप' के पाँचवें दिन डीएवी स्कूल में बच्चों ने स्थानीय कला एवं भाषा पर आधारित भोजपुरी, मैथिली, उड़िया एवं अंगिका आदि भाषाओं में बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति दी। स्थानीय महान व्यक्तित्व यथा वीर कुँवर सिंह, मैथिली ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाई। उपस्थित शिक्षकों एवं दर्शक दीर्घा में बैठे उपस्थित छात्रों ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा खूब तालियाँ बजाई। स्थानीय एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। यह कैंप सात दिनों तक चलेगा। इस समर कैंप का उद्देश्य छात्रों को मजेदार गतिविधियों के द्वारा यथा अभिनय, अभिवादन, कहानी, पारंपरिक खेल इत्यादि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना है।

सात दिनों तक चलने वाले इस कैम्प में बच्चों को अलग-अलग भाषाओं के अभिवादन और बुनियादी गिनती सिखायी जाएगी। पूरा कार्यक्रम विद्यालय के सीसीए प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हो रहा है। सात दिवसीय कार्यक्रम को मूर्त रुप देने में मुख्य रूप से अवधेश कुमार तिवारी, अभिषेक कुमार सिन्हा, ज्योति कुमारी तथा प्रतीक्षा वर्मा की भूमिका उल्लेखनीय है। कैम्प का समापन सातवें दिन पारंपरिक भारतीय खेल तथा बच्चों को प्रमाण पत्र देकर किया जाएगा।

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