भारतीय भाषा समर कैंप में बच्चों ने सुनाई कहानियां

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीबीएसई आयोजित 'भारतीय भाषा समर कैंप' के पाँचवें दिन डीएवी स्कूल में बच्चों ने स्थानीय कला एवं भाषा पर आधारित भोजपुरी, मैथिली, उड़िया एवं अंगिका आदि भाषाओं में बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति दी। स्थानीय महान व्यक्तित्व यथा वीर कुँवर सिंह, मैथिली ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाई। उपस्थित शिक्षकों एवं दर्शक दीर्घा में बैठे उपस्थित छात्रों ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा खूब तालियाँ बजाई। स्थानीय एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। यह कैंप सात दिनों तक चलेगा। इस समर कैंप का उद्देश्य छात्रों को मजेदार गतिविधियों के द्वारा यथा अभिनय, अभिवादन, कहानी, पारंपरिक खेल इत्यादि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना है।