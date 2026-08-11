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स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों में उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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मखदुमपुर, निज संवाददाता।अधिकांश स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों में उत्साह

मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के बच्चों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। अधिकांश स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आयोजन में प्रस्तुति के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बच्चे देश भक्ति गीतो को याद कर रहे हैं। तो कई जगहों पर नाटक की तैयारी चल रही है। तो कुछ छात्र-छात्राएं नृत्य संगीत की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी को लेकर विद्यालय परिसर का माहौल संगीतमय में बना हुआ है। मिडिल स्कूल मखदुमपुर के हेड मास्टर अविनाश चंचल ने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों के द्वारा देश प्रेम से संबंधित नाटक प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी तैयारी में बच्चे जुट गए हैं ।

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इस तरह की तैयारी हर स्कूल में चल रही हैं।

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