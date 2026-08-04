चिन्मय विद्यालय बोकारो में राखी मेकिंग प्रतियोगिता

रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए छोटे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसे और अधिक खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग की ओर से राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चिन्मय विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान प्राचार्य सूरज शर्मा व उप प्राचार्य डॉ. रोशन शर्मा उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सुंदर राखियों को पोस्ट कराने के लिए डाक विभाग के पांच प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने रचनात्मक ढंग से राखी बनाओ प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई व आकर्षक राखियां बना कर उन्हें डाक किया। इस पहल का उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना, भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना और छात्रों को अपने भाई-बहनों के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना रहा।