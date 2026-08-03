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स्वतंत्रता दिवस को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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बरवाडीह रेलवे स्पोर्ट्स क्लब में रेलवे धनबाद डिविजन के वरीय मंडल कार्मिक विभाग के द्वारा स्काउट एंड गाइड के बीच स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर

स्वतंत्रता दिवस को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

बरवाडीह,प्रतिनिधि। बरवाडीह रेलवे स्पोर्ट्स क्लब में रेलवे धनबाद डिविजन के वरीय मंडल कार्मिक विभाग के द्वारा स्काउट एंड गाइड के बीच स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर रविवार की शाम चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेलवे विभाग ने भारत आजादी के वर्ष 1947 और 2047 भारत मुख्य बिंदु पर आधारित बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता की। इसमें 53 बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों के चित्रकला को धनबाद भेज दिया गया है। वहां रेलवे विभाग के द्वारा बेहतर चित्रकला का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद इनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए चयन किया गया। चित्रकला में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

चित्रकला प्रतियोगिता का सफल आयोजन रेलवे के मोहम्मद आसिफ इकबाल और सरफुलाह आजमी की देखरेख में हुआ। उनके अलावे मुख्य अतिथि इसीआरकेयू के सुनील कुमार सिंह, काजमी अनवर, रंजीत कुमार राजु, अरुण कुमार के द्वारा उन सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार वितरण किया।

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