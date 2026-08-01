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कटिहार : नौ दिनों से बंद मिड-डे मील, भूखे पेट लौट रहे बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार के बारसोई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय माहीनगर में मिड-डे मील योजना पिछले नौ दिनों से बंद है। बच्चों को भूखे पेट घर लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि प्रधानाध्यापक ने घर से खाना लाने का निर्देश दिया है। अभिभावकों ने अनियमितताओं को लेकर आशंका जताई है और मामले की जांच की आवश्यकता बताई है।

कटिहार : नौ दिनों से बंद मिड-डे मील, भूखे पेट लौट रहे बच्चे

बारसोई (कटिहार) से मुदस्सिर नजर की रिपोर्ट बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय माहीनगर में पिछले नौ दिनों से मिड-डे मील योजना बंद रहने का मामला सामने आया है। बतादे कि विद्यालय में बच्चों को दोपहर में मिड-डे मील नहीं मिलने से वे भूखे पेट घर लौटने को मजबूर हैं। इस संबंध में स्कूल के बच्चे ने कहा कि प्रधानाध्यापक द्वारा कहां जा रहा है कि घर से खाना खाकर आओ।मामले को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने मिड-डे मील योजना के संचालन में अनियमितता की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय माहीनगर फिलहाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोगज से टैग है।

विद्यालय में कुल 142 बच्चों का नामांकन दर्ज है, जबकि विद्यालय में 7 बच्चे ही उपस्थित मिले। बच्चों ने बताया कि पिछले नौ दिनों से विद्यालय में मिड-डे मील का भोजन नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि भोजन नहीं मिलने से कई बच्चे विद्यालय आना भी कम कर दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति बहुत कम रहने के बावजूद अभिलेखों में अधिक छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। यू-डाईस के अनुसार प्रतिदिन लगभग 100 बच्चों की उपस्थिति दर्ज होने की बात सामने आई है। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी बंदना ने बताया कि मिड-डे मील के स्थान पर बच्चों को बिस्किट की व्यवस्था की गई है। हमने 22 तारीख को अपना प्रभाव लिया है। एमडीएम के खाने बनाने के लिए बर्तन टूटे हुए है। तथा गैस नहीं है।मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंदन प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में मिड-डे मील योजना के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस पर बच्चों को गर्म एवं पौष्टिक मिड-डे मील उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसे में नौ दिनों तक भोजन बंद रहने के आरोप ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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