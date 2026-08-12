15 अगस्त को सरकारी स्कूलों में होगा विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस: देश के रक्षकों को सलाम कार्यक्रम से स्कूलों में गूंजेगा देशभक्ति का संदेश

गुरुग्राम, साक्षी रावत। इस बार स्वतंत्रता दिवस की तैयारी सिर्फ तिरंगे, मंच और देशभक्ति गीतों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चे अपने आसपास के सैनिकों और पूर्व सैनिकों की कहानियां तलाशेंगे, जवानों के नाम चिट्ठियां लिखेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के योगदान को अपनी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त को होने वाले ‘देश के रक्षकों को सलाम’ कार्यक्रम में इन्हीं गतिविधियों को मंच भी मिलेगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी योजना में विद्यार्थियों को सैनिकों से जोड़ने और उनकी देशभक्ति की भावना को गतिविधियों के जरिए सामने लाने पर खास जोर दिया गया है। स्कूल में दिखेगी बच्चों की अपनी तैयारी:

बच्चों की तैयारी गुरुग्राम के स्कूलों में 15 अगस्त से पहले बच्चे सैनिकों के लिए लिखे गए पत्र तैयार कर रहे होंगे। ‘लेटर्स टू आवर सोल्जर्स’ के तहत लिखे गए पत्रों को स्कूल में प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें बच्चों की ओर से सैनिकों के साहस, सेवा, त्याग और देश के प्रति सम्मान को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाएगा। चयनित पत्रों को आगे सशस्त्र बलों की संबंधित इकाइयों और प्रतिष्ठानों तक भेजने की भी व्यवस्था है। 14 अगस्त तक प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की पत्र लेखन प्रतियोगिता पूरी कराने का निर्देश है। यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले तक स्कूलों में बच्चों के लिखे पत्रों और दूसरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अपने आसपास के सैनिकों की कहानी खोजेंगे इस बार बच्चों को किताबों से आगे बढ़कर अपने आसपास की कहानी जानने का भी मौका मिलेगा। स्कूल के विद्यार्थी अपने गांव, शहर या वार्ड के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, पूर्व सैनिकों और वर्तमान में सेवा दे रहे सैनिकों की जानकारी जुटाएंगे। इनकी जीवनगाथा और देश सेवा से जुड़े अनुभवों को संकलित कर एक पुस्तक तैयार करने की योजना है। इससे गुरुग्राम के अलग-अलग इलाकों से जुड़े सैनिकों की कहानियां भी स्कूल के बच्चों तक पहुंचेंगी।

पूर्व सैनिक बताएंगे सेना की जिंदगी 15 अगस्त के कार्यक्रम में स्कूलों में बुलाए जाने वाले पूर्व सैनिक बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। विद्यार्थियों को सेना के तीनों अंगों के साथ सैनिक स्कूलों में प्रवेश, एनडीए और सैन्य सेवाओं में करियर के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। ऐसे में जिन विद्यार्थियों की रुचि सेना में जाने की है, उन्हें सीधे पूर्व सैनिकों से सवाल पूछने और उनके अनुभव सुनने का मौका मिलेगा।

मंच पर देशभक्ति, मैदान में खेल और सवाल-जवाब स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में बच्चों की ओर से देशभक्ति गीत, कविता, नाटक और नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी और खेल प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ पीटीएम से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी होगी। यानी बच्चों के लिए दिन सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का नहीं, बल्कि अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेने का रहेगा।

एसएमसी से लेकर एनसीसी-एनएसएस तक जुड़ेंगे कार्यक्रम को स्कूल की चारदीवारी तक सीमित न रखते हुए इसमें स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, स्वयंसेवी संस्थाओं और अभिभावकों को भी जोड़ा जाएगा। स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की फोटो और वीडियो भी तैयार की जाएंगी, ताकि बच्चों की भागीदारी और उनके प्रयासों को सामने लाया जा सके।