Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाल अधिकारों और सुरक्षा को लेकर छात्रों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

रुद्रपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किच्छा में बाल सुरक्षा और अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए था। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने छात्रों को सुरक्षित स्पर्श, नशे की रोकथाम और स्वास्थ्य जानकारी भी दी।

बाल अधिकारों और सुरक्षा को लेकर छात्रों को किया जागरूक
बाल अधिकारों और सुरक्षा को लेकर छात्रों को किया जागरूक

रुद्रपुर। मुख्य विकास अधिकारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किच्छा में बाल सुरक्षा एवं अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम और पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बाल कल्याण समिति की सदस्य चंद्रकला रॉय, उमेश सिंह व जितेन्द्र, चिकित्सा विभाग से राफिया अंसारी, बाल विकास विभाग से पारुल शाह तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की केंद्र समन्वयक चांदनी रावत और केस वर्कर पूजा सरकार ने छात्रों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, नशे की रोकथाम और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

विद्यालय के प्रधानाचार्य माधवेन्द्र सरस्वत, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं समस्त छात्र-छात्राओं ने अभियान में प्रतिभाग किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।