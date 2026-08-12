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बंडामुंडा आरपीएफ ने नाबालिग को ट्रेन से बरामद कर चाइल्डलाइन को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा आरपीएफ ने कोलकाता के एक नाबालिग को हावड़ा टिटलागढ़ ट्रेन से सुरक्षित उतारकर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। बच्चा घर से भागकर ट्रेन में सवार हुआ था। आरपीएफ को सूचना मिलने पर बच्चे को रेस्क्यू किया गया और चाइल्ड लाइन ने उसके परिजनों से संपर्क किया।

बंडामुंडा आरपीएफ ने नाबालिग को ट्रेन से बरामद कर चाइल्डलाइन को सौंपा

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट ने एक नाबालिग को हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन से सुरक्षित उतार कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक नागालिग पश्चिम बंगाल के कोलकाता बड़ाबाजार का रहने वाला है। वह घर से भागकर इस्पताल के जेनरल बोगी में सवार हुआ था। ट्रेन गोईलकेरा और सोनुवा पार के बीच गुजर रही थी इसी दौरान आरपीएफ को सूचना मिली। इसके बाद जब सोमवार की शाम करीब साढे सात बजे ट्रेन बंडामुंडा पहुंची तो आरपीएफ ने बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे खाना खिलाने के बाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है।

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इसके बाद चाइल्ड लाइन बच्चे के परिजन से संपर्क कर उसे सुरक्षित घर लौटाने में जुट गई है।

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