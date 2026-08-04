Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाल संरक्षण समिति में बाल अधिकारों पर हुआ मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

बलरामपुर में भीखमपुर पंचायत भवन में बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और बाल श्रम व बाल विवाह रोकने पर चर्चा हुई। देहात इंडिया ने बाल अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी सदस्यों ने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

बाल संरक्षण समिति में बाल अधिकारों पर हुआ मंथन

बलरामपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत भीखमपुर स्थित पंचायत भवन में मंगलवार को देहात इंडिया के तत्वावधान में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही बच्चों के अधिकार व सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूहों और अन्य हितधारकों ने बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की। देहात इंडिया के हेड प्रोग्राम एसोसिएट विशाल उनियाल ने संस्था की ओर से बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में संचालित बाल अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समुदाय और सरकारी विभागों के समन्वय पर बल दिया।

प्रोग्राम एसोसिएट पवन कन्नौजिया ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 व 181, पुलिस 112 के साथ एंबुलेंस 108 व 102 सहित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने बाल श्रम व बाल विवाह रोकने, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने तथा बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।