बाल संरक्षण समिति में बाल अधिकारों पर हुआ मंथन

बलरामपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत भीखमपुर स्थित पंचायत भवन में मंगलवार को देहात इंडिया के तत्वावधान में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही बच्चों के अधिकार व सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूहों और अन्य हितधारकों ने बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की। देहात इंडिया के हेड प्रोग्राम एसोसिएट विशाल उनियाल ने संस्था की ओर से बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में संचालित बाल अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समुदाय और सरकारी विभागों के समन्वय पर बल दिया।