बिहार में 34.6 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले, 29.6 प्रतिशत पुरुषों की भी समय से पहले शादी

हिन्दुस्तान विशेष बिहार में 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं व 25 से

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार में बाल विवाह अब भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-6) की छठी रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 34.6 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही हो गया। सर्वेक्षण के दौरान 11.4 प्रतिशत महिलाएं जो पहले से ही मां थीं या गर्भवती थीं, उनकी आयु 15-19 वर्ष के बीच मिली। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 पाया गया। जबकि एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में प्रति महिला बच्चों की संख्या तीन यानी फर्टिलिटी रेट तीन था। फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। सर्वे में 18 वर्ष से पहले 34.6 प्रतिशत महिलाओं में 20 प्रतिशत शहरी व 36.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं।

21 वर्ष से पहले 29.6 प्रतिशत पुरुषों का विवाह सर्वे में पुरुषों से जुड़े आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। एनएफएचएस-6 की छठी रिपोर्ट के अनुसार, 29.6 प्रतिशत पुरुषों की शादी 21 वर्ष से पहले हुई थी। 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग के विवाहित पुरुषों के बीच हुए सर्वे में पता चला कि 29.6 प्रतिशत पुरुषों की शादी 21 वर्ष से पहले हुई थी। जबकि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र कम से 18 व पुरुषों की आयु 21 वर्ष कानून ने तय किया है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव स्त्री रोग विशेषज्ञ सह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. रोमा यादव के अनुसार कम उम्र में गर्भधारण से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में गर्भधारण के कारण एनीमिया, कुपोषण, समय से पहले प्रसव, कम वजन के शिशु का जन्म तथा प्रसव के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इससे मां और नवजात दोनों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। अधिवक्ता राजकुमार का मानना है कि बाल विवाह पर प्रभावी रोक, किशोर-किशोरियों की शिक्षा, जागरूकता अभियान और कानूनों का सख्ती से पालन ही इस समस्या को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। उच्च विद्यालय कंझिया के प्रधानाध्यपक प्रेमशंकर बताते हैं कि पारिवारिक व सामाजिक रूप से बाल विवाह पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समय पूर्व शादी होने से लड़के व लड़कियों के कॅरियर पर विपरित असर पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह ध्यान लगाकर पढ़़ाई नहीं कर पाएंगे।