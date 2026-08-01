करोड़ों खर्च, फिर भी मुंगेर के 42 फीसदी नौनिहाल ठिंगनापन के शिकार

मुंगेर जिले में नौनिहालों के कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। 0 से 5 वर्ष के 1.22 लाख बच्चों में से 42% ठिंगनापन और 18% बच्चे कम वजन के शिकार पाए गए हैं। गंभीर कुपोषण की श्रेणी में 6% बच्चे हैं, जबकि पोषण पुनर्वास केंद्र में कोई बच्चा भर्ती नहीं है।

​मुंगेर, निज संवाददाता। नौनिहालों को कुपोषण के चक्रव्यूह से निकालने के लिए जिले में हर साल आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और टेक-होम राशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पोषण ट्रैकर पर दर्ज ताजा आंकड़ों ने विभागीय मुस्तैदी और दावों की पोल खोलकर रख दी है। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 1.22 लाख बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग (शारीरिक माप) में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ​ठिंगनापन और कुपोषण की दोहरी मारः जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिले में मापे गए बच्चों में से 42 प्रतिशत बच्चे ठिंगनापन के शिकार पाए गए हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनका शारीरिक विकास रुक गया है। वहीं 18 प्रतिशत बच्चों का वजन मानक से काफी कम दर्ज किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि जिले के 6 प्रतिशत बच्चे गंभीर एवं मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हैं, जिन्हें तत्काल डॉक्टरी देखभाल और विशेष पोषण की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर, बदलती जीवनशैली के कारण 6 प्रतिशत बच्चे मोटापे की गिरफ्त में भी आ रहे हैं।

मुंगेर में पोषण स्थिति का रिपोर्ट कार्ड: ​कुल मापे गए बच्चे: 1.22 लाख

​ठिंगनापन : 42 फीसदी

​कम वजन : 18 फीसदी

​अति कुपोषित : 6 फीसदी

​अत्यधिक वजन (मोटापा): 6 फीसदी

कागजों पर इलाज, सदर अस्पताल का एनआरसी खाली: गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) संचालित है। नियमत: यहां बच्चों को 14 से 21 दिनों तक भर्ती रखकर दवाएं, विशेष आहार और चिकित्सकीय निगरानी दी जाती है। बच्चे की देखभाल के लिए मां को आहार व प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिले में हजारों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं और एनआरसी के सभी बेड खाली पड़े हैं। एक भी बच्चे का भर्ती न होना स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों की ट्रैकिंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

गर्भधारण के समय से ही सजगता जरूरी: वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कुमार का कहना है कि कुपोषण से जंग बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है। गर्भवती महिला को संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और आयरन व कैल्शियम की नियमित खुराक मिलनी चाहिए ताकि बच्चा सामान्य वजन (कम से कम 2.5 किग्रा) के साथ पैदा हो। जन्म के शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान और उसके बाद पौष्टिक पूरक आहार (दाल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा) देना अनिवार्य है।

बोले सिविल सर्जन ​सूचना मिली है कि, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। इस संबंध में जल्द ही समीक्षा कर जिम्मेदार कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए सदर अस्पताल के पोषक केंद्र पर हर प्रकार की सुविधा और चिकित्सा उपलब्ध है।

डॉ राजू, सिविल सर्जन मुंगेर