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सहरसा: बाल हृदय योजना बनी मासूमों के लिए जीवन की नई आस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सहरसा में डीईआईसी की पहल पर बाल हृदय योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मुफ्त चिकित्सा का अभियान चल रहा है। हाल ही में नौ बच्चों को पटना भेजा गया और एक बच्ची को अहमदाबाद में हृदय ऑपरेशन के लिए भेजा गया। डॉक्टरों की देखरेख में उनकी जांच और उपचार हो रहा है।

सहरसा: बाल हृदय योजना बनी मासूमों के लिए जीवन की नई आस

सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट सदर अस्पताल, सहरसा स्थित डीईआईसी की पहल पर बाल हृदय योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को बेहतर एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक से दो अगस्त के बीच चयनित नौ बच्चों को अग्रिम जांच एवं उपचार के लिए जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना भेजा गया, जबकि इससे पूर्व 27 जुलाई को एक बच्ची को सफल हृदय ऑपरेशन के लिए श्री सत्य साईं अस्पताल, अहमदाबाद रवाना किया गया। डीईआईसी प्रबंधन के अनुसार एक अगस्त को चयनित नौ बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ सुरक्षित रूप से पटना भेजा गया।

बच्चों को एम्बुलेंस एवं रेल मार्ग के माध्यम से रवाना किया गया। पूरी यात्रा के दौरान बेहतर समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए डॉ. विभूति रंजन स्वयं बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ रहे। दो अगस्त को सभी बच्चे जयप्रभा मेदांता अस्पताल, पटना सुरक्षित पहुंच गए, जहां उनका पंजीकरण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ईको जांच सहित अन्य आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे के उपचार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।वहीं, 27 जुलाई को नौहट्टा प्रखंड के केडली पट्टी वार्ड संख्या-05 निवासी संतोष कुमार की पुत्री रानी कुमारी को बाल हृदय योजना के तहत डीईआईसी सदर अस्पताल से सुबह 6:15 बजे एम्बुलेंस द्वारा पटना भेजा गया। वहां से विमान के माध्यम से उसे श्री सत्य साईं अस्पताल, अहमदाबाद पहुंचाया गया, जहां उसका सफल हृदय ऑपरेशन कराया जाना सुनिश्चित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के समन्वय में डीईआईसी प्रबंधक परीक्षित तथा श्रवण विशेषज्ञ शिवानी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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