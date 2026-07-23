Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अबोध को जीआरपी ने किया सकुशल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में, एक परिवार के तीन वर्षीय बेटे को ट्रेन से उतरते समय गुम जाने के बाद जीआरपी ने सुरक्षित बरामद किया। परिवार खगड़िया से लौट रहा था, जब बच्चे की भीड़ में गुम हो गया। जीआरपी और आरपीएफ की मदद से बच्चे को स्टेशन के बाहर टेम्पो स्टैंड से खोजा गया और उसके माता-पिता को सौंपा गया।

अबोध को जीआरपी ने किया सकुशल बरामद

फतेहपुर। परिवार के साथ ट्रेन से उतरते समय गुम हुए एक अबोध को जीआरपी ने सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बालक को सकुशल पाकर परिजनों की आंखे खुशी से छलक उठी। गुरुवार को गाजीपुर थाना क्षेत्र के गंभरी निवासी इसमाइल खान अपने परिवार के साथ बिहार के खगड़िया से वापस आ रहे थे। जब वह सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस से उतर रहे थे तभी भीड़ अधिक होने के चलते उनका तीन वर्षीय अबोध पुत्र अचानक गुम हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो मामले की सूचना थाना जीआरपी में दी गई। थानाध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने खागा चौकी प्रभारी अरुण कुमार, शोएब खान, रशीद अहमद संग अबोध की तलाश शुरू कर दी।

इसी बीच आरपीएफ की नंद किशोरी की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही बालक की तलाश की जा रही थी। जिस पर बालक को रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित टैंपो स्टैंड से सकुशल बरामद कर पिता इसमाइल व मां शबाना के सुपुर्द कर दिया गया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।