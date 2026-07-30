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एकात्मता एक्सप्रेस से गिरा मासूम, दो ट्रेनों को रोककर वापस लाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में एकात्मता एक्सप्रेस से पांच वर्षीय बच्चा गिर गया। यात्रियों ने तुरंत चेनपुलिंग की और ट्रेन को रोका। स्टेशन मास्टर चंदेश्वर सिंह ने सही समय पर कार्रवाई की, जिससे बच्चे को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चे को पास की श्रमजीवी एक्सप्रेस से सुरक्षित वापस परिजनों को सौंपा गया।

एकात्मता एक्सप्रेस से गिरा मासूम, दो ट्रेनों को रोककर वापस लाया गया

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बाबतपुर और बीरापट्टी स्टेशनों के बीच बुधवार देर रात गया से लखनऊ जा रही एकात्मता एक्सप्रेस से पांच वर्षीय बच्चा गिर गया। इसपर यात्रियों ने चेनपुलिंग करके बाबतपुर स्टेशन पर ट्रेन रोक दी और परिजनों ने स्टेशन मास्टर चन्देश्वर सिंह को सूचना दी। एसएम ने तत्परता बरतते हुए डाउन श्रमजीवी एक्सप्रेस के लोको पायलट को कॉशन देकर आगे रवाना किया। धीमी गति से चल रही श्रमजीवी के लोको पायलट को यह बच्चा ट्रैक पर बैठा दिखा। पायलट ने ट्रेन रोक दी और मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवान को बच्चा सौंप दिया। उधर, कैंट स्टेशन से रवाना हुई पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी कंट्रोल रूम के निर्देश पर कॉशन देकर मौके पर रोका गया।

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इसी ट्रेन से बच्चे को वापस बाबतपुर लाकर परिजनों को सौंपा गया। मामूली रूप से चोटिल बच्चे आयुष का प्राथमिक उपचार स्टेशन पर ही किया गया।चंदौली जिले के अलीनगर निवासी शिवकुमार अपने परिजनों के साथ एकात्मता एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। ट्रेन में परिजन सो रहे थे। इसी दौरान शिवकुमार का पांच वर्षीय बेटा आयुष दरवाजे पर चला गया और अचानक गिर गया। यह देखकर सहयात्रियों ने शिवकुमार को जानकारी दी। जब तक लोग चेनपुलिंग करते, तब तक ट्रेन बाबतपुर के पास पहुंच चुकी थी। ट्रेन से उतरकर परिजन स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। फिर एमएम ने तत्परता बरतते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी और तत्परता बरतते हुए नई दिल्ली से वाराणसी होते हुए राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के लोको पायलट को अलर्ट कर दिया। रेलवे का यह कदम यात्री सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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