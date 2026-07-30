हटाए गए अधिकारियों की विभागीय जांच शुरू
ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। हटाए गए प्राधिकरण के जल विभाग के तीन अधिकारियों के स्थान पर चार नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, हटाए गए अधिकारि
ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। शहर की कलाधाम सोसाइटी में नलकूप की बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छह साल के बच्चे की मौत की घटना के बाद हटाए गए प्राधिकरण के जल विभाग के तीन अधिकारियों के स्थान पर चार नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, हटाए गए अधिकारियों की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बीते शनिवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से छह साल के बच्चे अव्यान पुत्र शिवान यादव की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा, प्रबंधक गरिमा सिंह और सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी को उनके सभी कार्यों से मुक्त कर प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित दफ्तर से संबद्ध कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाई गई थी। वहीं, नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने तकनीकी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर जेल दिया था। इन तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
नए अधिकारियों की जिम्मेदारी
प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के मुताबिक हटाए गए तीनों अधिकारियों के काम अब आगे के आदेश तक वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम, प्रबंधक रोहित गुप्ता, सहायक प्रबंधक गौरव और सहायक प्रबंधक राजीव कुमार देखेंगे। इनके द्वारा अपना वर्तमान काम भी देखा जाएगा। नए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर में चल रही सभी पेयजल परियोजनाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता से देखें। बताया जा रहा है कि आरोपी ठेकेदार द्वारा कराए गए अन्य कार्यों की भी जांच कराई जाएगी। आरोपी ठेकेदार की फर्म द्वारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांवों में पेयजल आपूर्ति का काम भी किया जा रहा है। कार्यों में लापरवाही का आरोप पहले भी लगता रहा है.
--------------
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें