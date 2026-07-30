हटाए गए अधिकारियों की विभागीय जांच शुरू

ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। शहर की कलाधाम सोसाइटी में नलकूप की बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छह साल के बच्चे की मौत की घटना के बाद हटाए गए प्राधिकरण के जल विभाग के तीन अधिकारियों के स्थान पर चार नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, हटाए गए अधिकारियों की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बीते शनिवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से छह साल के बच्चे अव्यान पुत्र शिवान यादव की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा, प्रबंधक गरिमा सिंह और सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी को उनके सभी कार्यों से मुक्त कर प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित दफ्तर से संबद्ध कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाई गई थी। वहीं, नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने तकनीकी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर जेल दिया था। इन तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.