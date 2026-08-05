सांप काटने से दो वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम

अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर शहर के वार्ड नंबर नौ पंडित टोला में सोमवार की देर रात फर्श पर सोये बच्चे को सांप ने डंस लिया, मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंडित टोला के राजेश पंडित का दो वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार अपने घर के फर्श पर सोया हुआ था। रात में ही उसे किसी सांप ने डंस लिया। कुछ देर बाद जब बच्चे की तबियत बिगड़ने लगी तब परिजनों ने उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉ अपूर्व अमन सिंह ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को सांप ने डंस लिया था जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लगा था।

उन्होंने उसे एंटी वेनम दिया लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं होते देख उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही उसकी मां गुड़िया देवी समेत सभी परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार साह पप्पू, रेखा देवी समेत अनेक लोग मृतक के घर पर पहुंच कर परिजनों को सांत्वना दी। इधर पुलिस भी वहां पहुंची तथा शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। बड़ा भाई चार वर्षीय अमर कुमार एवं छोटी बहन एक वर्ष की अमृता कुमारी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि बच्चे की मौत सर्पदंश से हुई है मृतक के परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने पर यूडी केस दर्ज किया जाएगा।