इंजेक्शन के बाद मासूम की मौत, हंगामा

बच्चे की हालत खराब होना

पुराना लखनऊ स्थित कटरा निवासी ढाई साल का मोहम्मद असगर टाइफाइड से पीड़ित था। परिवारीजनों के मुताबिक बच्चा घर से खेलता-कूदता हुआ ठाकुरगंज स्थित डॉ. जैगम अब्बास के क्लिनिक पहुंचा था। वहां इलाज के दौरान उसे इंजेक्शन लगाया गया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह बेहोश हो गया। परिवारीजन बच्चे को लेकर करीब पांच मिनट में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवारीजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत करीब 20 मिनट पहले ही हो चुकी थी। नाराज परिवारीजनों ने क्लिनिक में हंगामा किया। इसकी वजह से क्लिनिक में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। परिवारीजनों ने पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। उधर, पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक पीड़ित परिवारीजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही जांच कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।