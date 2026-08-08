इंजेक्शन के बाद मासूम की मौत, हंगामा
ठाकुरगंज में एक क्लिनिक में टाइफाइड के इलाज के लिए आए ढाई साल के बच्चे की इंजेक्शन लगने के बाद अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है।
निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी हालत ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले रास्ते में थमी बच्चे की सांसें
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
ठाकुरगंज में टाइफाइड के इलाज के लिए क्लिनिक पहुंचे ढाई साल के मासूम की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। परिवारीजनों ने डॉक्टर पर इलाज में कोताही का गंभीर आरोप लगाया है। क्लिनिक में हंगाामा किया।
बच्चे की हालत खराब होना
पुराना लखनऊ स्थित कटरा निवासी ढाई साल का मोहम्मद असगर टाइफाइड से पीड़ित था। परिवारीजनों के मुताबिक बच्चा घर से खेलता-कूदता हुआ ठाकुरगंज स्थित डॉ. जैगम अब्बास के क्लिनिक पहुंचा था। वहां इलाज के दौरान उसे इंजेक्शन लगाया गया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह बेहोश हो गया। परिवारीजन बच्चे को लेकर करीब पांच मिनट में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवारीजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत करीब 20 मिनट पहले ही हो चुकी थी। नाराज परिवारीजनों ने क्लिनिक में हंगामा किया। इसकी वजह से क्लिनिक में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। परिवारीजनों ने पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। उधर, पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक पीड़ित परिवारीजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही जांच कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया
मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से दर्दनाक हादसे की जांच कराएगा। स्वास्थ्य विभाग की पीड़ित परिवारीजनों के प्रति पूरी संवेदना है।
डॉ. एपी सिंह, डिप्टी सीएमओ
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