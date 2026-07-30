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चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट किया। जांच में नवजात की मौत का कारण उचित चिकित्सा न मिलना और निजी अस्पताल में प्रसव के कारण सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी अस्पताल में प्रसव कराएं।

चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की हुई जांच

रुद्रपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की जांच किया। साथ ही लोगों से अपील किया के प्रसव कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के अधीक्षक डा.बीवी सिंह के नेतृत्व में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की जिले की टीम ने दीनापार गांव पहुंची। जहां टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट कर पूरे घटना क्रम की जानकारी लेने के साथ ही समीक्षा किया। जांच टीम ने प्रसव से लेकर नवजात की मृत्यु तक की परिस्थितियों, उपचार व्यवस्था और उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल किया। जिसमें सामने आया कि दीनापार गांव के रहने वाले सुग्रीव कुशवाहा की पत्नी किरन कुशवाहा का प्रसव तीन जुलाई को देवरिया के एक नीजी अस्पताल में हुआ।

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प्रसव के कुछ घण्टे बाद ही उसी रात में नवजात की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि नवजात को समय पर उचित एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय उपचार नहीं मिल सका। साथ ही प्रारंभिक उपचार के दौरान अप्रमाणित चिकित्सीय सलाह और नीजी स्तर पर इलाज कराए जाने के कारण आवश्यक उपचार में हुई। इस दौरान जिला मातृ स्वास्थ्य परमार्शदाता विश्वनाथ मल्ल एवं स्थास्थ्य पर्यवेक्षक विकास कुमार मौजूद रहे।

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