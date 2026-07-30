चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की हुई जांच

रुद्रपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की जांच किया। साथ ही लोगों से अपील किया के प्रसव कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के अधीक्षक डा.बीवी सिंह के नेतृत्व में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की जिले की टीम ने दीनापार गांव पहुंची। जहां टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट कर पूरे घटना क्रम की जानकारी लेने के साथ ही समीक्षा किया। जांच टीम ने प्रसव से लेकर नवजात की मृत्यु तक की परिस्थितियों, उपचार व्यवस्था और उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल किया। जिसमें सामने आया कि दीनापार गांव के रहने वाले सुग्रीव कुशवाहा की पत्नी किरन कुशवाहा का प्रसव तीन जुलाई को देवरिया के एक नीजी अस्पताल में हुआ।