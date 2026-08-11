नाबालिग के साथ वृद्ध ने किया अप्राकृतिक यौनाचार
एक बच्चे ने वायरल किया वीडियो, वृद्ध सहित दो आरोपित गिरफ्तार। 73 साल के वृद्ध ने 10 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। आरोपितों के खिलाफ पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और किशोर का मेडिकल परीक्षण कराया। घटना के बाद तनाव का माहौल है।
एक बच्चे ने वायरल किया वीडियो, वृद्ध सहित दो आरोपित गिरफ्तार पीड़ित बच्चे के पिता ने नगर थाना में दर्ज कराई नामजद एफआईआर (सर के ध्यानार्थ) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बच्चे के साथ 73 साल के वृद्ध ने अप्राकृतिक यौनाचार किया। इस कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़ित नाबालिग के पिता ने नगर थाना में अपने ही गांव के दो लोगों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने वीडियो वायरल करनेवाले विधि-विरूद्ध बालक और अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले को गिरफ्तार किया है। नगर थाने की पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस तरह के किसी वीडियो की पुष्टि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान नहीं करता है। नगर थाने की पुलिस ने पीड़ित किशोर की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई है।
मामले का विवरण
नगर थाना में दर्ज कराए गए मुकदमा में पीड़ित के पिता ने कहा है कि मंगलवार की दोपहर उनका पुत्र खेत की तरफ गया था। रास्ते में उक्त लोगों ने उसे पकड़कर मारपीट की और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करते हुए वीडीयो बनाया गया। किशोर को धर्मातरण करने की धमकी दी गयी। परिजनों ने आपराधिक प्रवृति के आरोपितों सहित अन्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बाद दो पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस इसपर नजर बनाए हुई है।
सामान्य प्रश्न
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