कांवड़ मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें : योगी

गोरखपुर, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शिवालयों और मंदिरों में विशेष साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। तैयारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भी सफाई समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें ताकि श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को किसी तरह की समस्या न हो। उन्होंने मंदिरों के आसपास स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रविवार शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की विकास परियोजनाओं के साथ बाढ़ बचाव और सावन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां पूरी कर लें। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के साथ बांधों की नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने परियोजनाओं की निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर विलंब न होने पाए.