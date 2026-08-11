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मुख्यमंत्री ने गुरु सहाय लाल को नमन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी गुरु सहाय लाल के जन्म दिवस पर राजकीय समारोह में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्री और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए।

मुख्यमंत्री ने गुरु सहाय लाल को नमन किया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और किसान नेता स्वर्गीय गुरु सहाय लाल के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीकृष्ण स्मारक भवन परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मंत्री लेशी सिंह, रामकृपाल यादव, शीला कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े, जिलाधिकारी कुंदन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा आदि ने गुरु सहाय लाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों की ओर से आरती पूजन, भजन कीर्तन, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

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