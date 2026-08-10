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पूर्णिया: डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों को मिले 32 करोड़ 70 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा डीबीटी लाईव कार्यक्रम के तहत

पूर्णिया: डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों को मिले 32 करोड़ 70 लाख

पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा डीबीटी लाईव कार्यक्रम के तहत पूर्णिया जिला के कुल 286415 पेंशनधारियों को जुलाई माह का पेंशन भुगतान किया गया। यह कार्यक्रम ऑनलाईन बेवकास्टिंग के माध्यम से सभी जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्णिया से जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अमरेश कुमार, महिला पर्यवेक्षिका एवं सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनधारियों में गुंजा देवी, प्रदीप शर्मा, रानी देवी, मीना देवी, काला देवी, मगनी देवी, पार्वती देवी, विमला देवी, दुलारी देवी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी वृद्धजनों को सरकार से आर्थिक संबल, जीवनस्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनने में सहायक हुआ है।

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जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पेंशनधारियों को जीवन प्रमाणीकरण, आधार सीडिंग ससमय कराने का अनुरोध किया गया, ताकि सभी पेंशनधारियों को निर्बाध रूप से पेंशन की राशि प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित कुल 06 योजनाओं के पेंशनधारियों को डीबीटी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पूर्णिया जिला अंतर्गत 32 करोड़ 70 लाख से अधिक पेंशन राशि अंतरण किया गया।

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