विशेष प्रार्थना सभा में पढ़कर सुनाया गया मुख्यमंत्री का संदेश
रुद्रपुर में जेसीज पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को निबंध प्रतियोगिता और ऑनलाइन सहभागिता की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। 24 अगस्त तक विद्यार्थी निबंध अपलोड करेंगे, और 16 सितंबर को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी संकल्प दिवस मनाया जाएगा।
रुद्रपुर, संवाददाता। जेसीज पब्लिक स्कूल में सोमवार को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के शुभारंभ पर विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। विद्यालय में प्रातः कालीन विशेष प्रार्थना सभा के दौरान मुख्यमंत्री का संदेश विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी गई। विद्यालय के सूचना पट पर कार्यक्रम का ब्रोशर, समय-सारणी, निबंध के विषय और निबंध पोर्टल का क्यूआर कोड प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों को निबंध प्रतियोगिता और ऑनलाइन सहभागिता की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण का विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक अवलोकन किया।
कार्यक्रम के अगले चरण में कक्षा 11 और 12 के पात्र विद्यार्थी 24 अगस्त तक अपना निबंध ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपलोड करेंगे। इसके बाद 16 सितंबर को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी संकल्प दिवस आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव सुरजीत सिंह ग्रोवर ने कार्यक्रम को विद्यार्थियों के विकास की दिशा में सराहनीय पहल बताया। प्रधानाचार्य ने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राज्य के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।
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