Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाढ़ के खतरों और बचाव के तरीकों से रूबरू हुए स्कूली बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

पचरुखी में शनिवार को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया गया। छात्रों को बाढ़ के खतरों, उससे बचाव के उपाय, कौशल विकास और इमरजेंसी मॉक ड्रिल का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कई सरकारी विद्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।

बाढ़ के खतरों और बचाव के तरीकों से रूबरू हुए स्कूली बच्चे

​पचरुखी, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं को बाढ़ के खतरे, उससे बचाव के उपाय, कौशल विकास और इमरजेंसी मॉक ड्रिल का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक विद्यालय मझवलिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घरथवलिया, प्रेमहाता, सहलौर, ईटवा, वर्तवलिया, पचरूखी और बड़कागांव समेत तमाम विद्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को बताया गया कि अत्यधिक बारिश या डैम से पानी छूटने पर बाढ़ की स्थिति बनती है। मौके पर शिक्षक राकेश कुमार सिंह, जयप्रकाश सिंह, अरुण कुमार, संजय सिंह, रीमा कुमारी, कमलेश सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, श्रीकांत सिंह, सुनील सिंह, सुदर्शन सिंह, रामानंद सिंह, प्रशांत चंद्र, योगेंद्र राम, साकेत सिंह, अजय शर्मा, अमृत दिवाकर श्रीवास्तव, मंजू देवी, पूनम कुमारी, इंदू कुमारी, स्मिता कुमारी, जेया कौशर, तबस्सुम परवीन, सीमा कुमारी, आरती कुमारी, अंजली कुमारी, कृष्ण भगवान पांडेय व मुर्तजा अली आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:बाढ़ सुरक्षा को लेकर दिया गया प्रशिक्षण
ये भी पढ़ें:Begusarai News: स्कूली बच्चों को बाढ़ के खतरे व बचाव की दी गयी जानकारी
ये भी पढ़ें:डूबने से बचाव के उपाय को लेकर जागरूकता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।