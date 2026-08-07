217 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा, अब जिला स्तर पर होगा दमखम का इम्तिहान
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत 2026-27 के लिए कालसी विकासखंड में चयन ट्रायल शुक्रवार को आयोजित किए गए। 14 से 23 वर्ष के 217 प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। सफल खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय ट्रायल के लिए किया गया है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पहचानना और अवसर प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के अंतर्गत विकासखंड कालसी के ब्लॉक स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को बैराज खेल मैदान, डाकपत्थर में आयोजित किए गए। ट्रायल में 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के कुल 217 बालक एवं बालिकाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन ट्रायल के दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, जूडो, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कराटे, टेबल टेनिस, फुटबॉल और हॉकी सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की प्रतिभा का परीक्षण किया गया। खिलाड़ियों का मूल्यांकन निर्धारित पांच बैटरी टेस्ट के आधार पर किया गया, जिसके माध्यम से उनकी शारीरिक दक्षता, फिटनेस और खेल कौशल का आकलन किया गया। ब्लॉक स्तरीय चयन में सफल प्रतिभागियों का चयन अब जिला स्तरीय ट्रायल के लिए किया गया है।
चयनित खिलाड़ी 16 से 18 अगस्त तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेकर अगले चरण के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ब्लॉक खेल समन्वयक रवि रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कालसी के खिलाड़ी जिला स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
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