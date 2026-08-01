तीन महीने बीते, 40 फीसदी बसें ही चलीं

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत तीन महीने बाद महज एक चौथाई मिनी बसें ही चल सकी हैं। जबकि विभिन्न ग्रामीण रूटों के लिए 77 बसों के संचालन का अनुमोदन हुआ है। इसके पीछे किसी वाहन स्वामी ने निर्धारित क्षमता की बसें न होने की बात कही तो कुछ संचालकों ने दूसरे कारण गिना दिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीटर बसों का संचालन होना है। इसका उद्देश्य गांवों के अंतिम छोर से जिला मुख्यालय को जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम करना है। परिवहन निगम की ओर से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और गाजीपुर में यह योजना शुरू हुई। इसके लिए 91 वाहन संचालकों ने आवेदन किया, जिनमें 77 बसों का अनुमोदन किया गया। मई से इन बसों का संचालन भी शुरू हो गया लेकिन आज तक इस योजना से 30 बसें ही जुड़ सकी हैं。