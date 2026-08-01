तीन महीने बीते, 40 फीसदी बसें ही चलीं
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत तीन महीने बाद महज एक चौथाई मिनी बसें ही चल सकी हैं। 77 बसों के संचालन का अनुमोदन हुआ है, लेकिन 30 बसें ही अभी तक जुड़ सकी हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम करना है।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत तीन महीने बाद महज एक चौथाई मिनी बसें ही चल सकी हैं। जबकि विभिन्न ग्रामीण रूटों के लिए 77 बसों के संचालन का अनुमोदन हुआ है। इसके पीछे किसी वाहन स्वामी ने निर्धारित क्षमता की बसें न होने की बात कही तो कुछ संचालकों ने दूसरे कारण गिना दिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीटर बसों का संचालन होना है। इसका उद्देश्य गांवों के अंतिम छोर से जिला मुख्यालय को जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम करना है। परिवहन निगम की ओर से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और गाजीपुर में यह योजना शुरू हुई। इसके लिए 91 वाहन संचालकों ने आवेदन किया, जिनमें 77 बसों का अनुमोदन किया गया। मई से इन बसों का संचालन भी शुरू हो गया लेकिन आज तक इस योजना से 30 बसें ही जुड़ सकी हैं。
ग्रामीण परिवहन को मजबूती देने का प्रयास
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन विभाग ने बस संचालकों को रूट परमिट की छूट दी है। उन्हें खुद ही फेरे और समय का निर्धारण करना है। उन्हें रोज प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो फेरे लगाने होंगे। परिवहन निगम ने वाहन स्वामी से 10 वर्ष का अनुबंध किया है। दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को देय प्रतिकर राशि और बीमा वाहन स्वामी खुद करेंगे। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। कैंट रोडवेज से वाराणसी और चंदौली जनपद की बसों का संचालन हो रहा है। वहीं, जौनपुर, सोनभद्र और गाजीपुर स्थित बस अड्डों से वहां की बसें चल रही हैं।
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