कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान: नायब सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के 39 पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने हरियाणा की खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही है।
पलवल, सरसमल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दल ने 39 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों और बेटियों की उपलब्धियों पर उन्होंने विशेष गर्व जताया। सावन माह में वृंदावन धाम दर्शन के दौरान मंगलवार को डबचिक होडल पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की सफलता उनके कठिन परिश्रम और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिले पदक देश के खेल जगत के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं。
मुख्यमंत्री की सराहना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा लंबे समय से खेल प्रतिभाओं की धरती रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।
राज्य सरकार के प्रयास
नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। खेल सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। इससे युवा वर्ग का खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ा है।
भविष्य की उम्मीदें
उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
मौजूद अधिकारी
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, होडल विधायक हरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, एसडीएम बलीना, तहसीलदार अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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