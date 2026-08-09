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मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात सीतामढ़ी, एक प्रतिनिधि। पुनौराधाम में मां

मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात

मुख्यमंत्री ने दी 217.90 करोड़ रुपये की सौगात सीतामढ़ी, एक प्रतिनिधि। पुनौराधाम में मां जानकी के मंगल प्रवास के ऐतिहासिक अनुष्ठान में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बखरी पहुंचे। यहां सीएम ने जिले को 217 करोड़ 90 लाख रुपये की 83 विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 14 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के योजना भवन का शिलान्यास किया, जबकि विभिन्न विभागों की 82 योजनाओं का उद्घाटन भी किया।

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विकास योजनाओं का उद्घाटन

बखरी स्थित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र (ब्रूड बैंक) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नई मत्स्य बीज उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया और स्थानीय लाभुकों के बीच ऑक्सीजनयुक्त बैग में मत्स्य बीज का वितरण किया। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का भी उन्होंने अवलोकन किया।

योजनाओं का खर्च

82 योजनाओं की अनुमानित लागत 203 करोड़ 2 लाख 46 हजार रुपये है। इनमें स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सीतामढ़ी व पुपरी प्रमंडल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और भवन निर्माण विभाग की योजनाएं शामिल हैं। भवन निर्माण विभाग की 25 योजनाओं पर 76.25 करोड़ रुपये, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-01 की 15 योजनाओं पर 46.69 करोड़ रुपये और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी की 15 योजनाओं पर 26.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

अन्य योजनाएँ

इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल पुपरी की नौ योजनाओं पर 26.16 करोड़, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की पांच योजनाओं पर 16.85 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग बेलसंड की छह योजनाओं पर 5.81 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग पुपरी की पांच योजनाओं पर 1.46 करोड़, पथ निर्माण विभाग की एक योजना पर 98.90 लाख और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की एक योजना पर 2.06 करोड़ रुपये की लागत शामिल है। मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री नन्दकिशोर राम व केदार गुप्ता, विधायक पंकज मिश्रा, अनिल राम, सुनील कुमार पिंटू, नागेंद्र राउत, एमएलसी रेखा कुमारी आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री ने कितनी विकास योजनाओं की सौगात दी?
मुख्यमंत्री ने 83 विकास योजनाओं की सौगात दी।
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