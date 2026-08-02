मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से 11 मासूमों को मिली नई उम्मीद
मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से 11 मासूमों को मिली नई उम्मीद मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से 11 मासूमों को मिली नई उम्मीद मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से 11
खगड़िया। नगर संवाददाता मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत रविवार को खगड़िया जिले के 11 बच्चों को नि:शुल्क जांच एवं उपचार के लिए जय प्रभा मेदांता सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, पटना रवाना किया गया। सभी बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में आरबीएसके टीम द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य जांच अभियान के दौरान इन बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (दिल में छेद) की पहचान की गई थी। आवश्यक चिकित्सीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें विशेषज्ञ उपचार के लिए पटना भेजा गया。
उपचार की प्रक्रिया
जय प्रभा मेदांता सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में बच्चों की ईको, ईसीजी समेत अन्य आवश्यक जांचें की जाएंगी। जांच के बाद जिन बच्चों में हृदय शल्य चिकित्सा (हार्ट ऑपरेशन) की जरूरत होगी, उनका ऑपरेशन एवं पूरा इलाज मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत पूरी तरह नि:शुल्क कराया जाएगा। इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। रवाना होने से पूर्व आरबीएसके टीम ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यात्रा, अस्पताल में होने वाली जांच और उपचार प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सभी बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौटने की कामना की। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के माध्यम से अब तक कई बच्चों को नया जीवन मिल चुका है। समय पर बीमारी की पहचान और विशेषज्ञ उपचार मिलने से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के स्वस्थ जीवन की संभावना काफी बढ़ जाती है।
अभिभावकों के लिए सलाह
जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम शैलेश चन्द्रा ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी बच्चे में सांस फूलना, जल्दी थक जाना, वजन नहीं बढ़ना, बार-बार सीने में संक्रमण होना या जन्मजात हृदय रोग के अन्य लक्षण दिखाई दें तो उसे तत्काल निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान अथवा आरबीएसके टीम से जांच कराएं। जिससे समय रहते उपचार सुनिश्चित हो सके।
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