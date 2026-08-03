सीएमओ के निरीक्षण में 18 स्वास्थ्यकर्मी मिले अनुपस्थित, रोका वेतन
बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज का निरीक्षण करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने 18 कर्मियों को अनुपस्थित पाया। सीएमओ ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की सेवाओं की समीक्षा भी की, अनुशासन और सेवाओं पर जोर दिया।
बलरामपुर, संवाददाता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 18 अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। इस पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित कर्मियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ के निरीक्षण में सफाई कर्मचारी सनी कुमार, एनएमए सतीश कुमार यादव, स्टाफ नर्स वंदना रानी, वरिष्ठ सहायक हरि आनंद सिंह, डेंटल हाइजीनिस्ट हेमचंद्र वर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुन्ना सिंह, एमसीटीएस ऑपरेटर ज्योतिर्मय सोमेंद्र त्रिपाठी कार्य से अनुपस्थित पाए गए।
इसी तरह बीसीपीएम अशोक कुमार मौर्य, एएनएम नीलम तिवारी और झीनका देवी, ऑप्टोमेट्रिस्ट सुरेश कुमार वर्मा व सर्वेश कुमार सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉ. तैयबा, डॉ. अपूर्वा और डॉ. प्रतिभा यादव, एसटीएस सौरभ यादव, वार्ड आया शिल्पा पाठक व वार्ड बॉय राजेश कश्यप भी ड्यूटी से नदारद रहे। इस पर सीएमओ ने अधीक्षक डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी को अग्रिम आदेश तक सभी अनुपस्थित कर्मियों के वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में समयबद्ध उपस्थिति, अनुशासन और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद सीएमओ ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की।
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