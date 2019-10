गांधी जयंती के मौके पर तिहाड़ जेल से पी. चिदंबरम ने किया ये ट्वीट

आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में करीब चार हफ्ते से बंद पूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इसके साथ ही, उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि “एक के बाद दूसरे कई देशों में इसे खोखला किया गया।”

चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा- "भारत कौन सी दिशा में जाएगा? आजादी कभी न खत्म होनेवाला संघर्ष है।"

Which way will India go? Freedom is a never ending struggle. Eternal vigilance is the price of liberty.