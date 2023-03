धरती पर पहले मुर्गी आई या अंडा? वैज्ञानिकों को मिल गया जवाब; जानिए

ऐप पर पढ़ें

Chicken or Egg Who Came First, Pehle Murgi aayi ya Anda: कई सवाल सालों से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन उसका सटीक जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। इसी तरह का एक सवाल है कि धरती पर पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? इस सवाल को यकीनन आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन जवाब मिला हो, उसकी संभावना काफी कम है। हालांकि, अब वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढ लिया है और वह भी एक रिसर्च के जरिए से।

ब्रिटेन की शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक पहले मुर्गी आई या अंडा, इस पर रिसर्च की और आखिरकार वे निष्कर्ष पर पहुंच गए। शेफील्ड विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि अंडे के छिलके के निर्माण में ओवोक्लिडिन (OC-17) नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण है। यह प्रेग्नेंट मुर्गी के अंडाशय में उत्पन्न होता है इसलिए अंडे की पहेली का सही जवाब यह है कि धरती पर पहले अंडा नहीं, बल्कि मुर्गी आई थी।

शेल की संरचना को देखने के लिए रिसर्च करने वाली टीम ने HECToR नामक एक हाई-टेक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पाया कि OC-17 एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, यह मुर्गी के शरीर में कैल्साइट क्रिस्टल में कैल्शियम कार्बोनेट को किक-स्टार्ट करता है। यह वे हैं जो कठोर खोल बनाते हैं, जिसमें चूजे के विकास के दौरान जर्दी और उसके सुरक्षात्मक तरल पदार्थ होते हैं।

शेफील्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग मटेरियल विभाग के डॉ कॉलिन फ्रीमैन ने कहा, "यह लंबे समय से संदेह था कि अंडा पहले आया था, लेकिन अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है जो दर्शाता है कि वास्तव में मुर्गी पहले आई थी।'' उन्होंने आगे कहा कि प्रोटीन की पहचान पहले की गई थी और इसे अंडे के निर्माण से जोड़ा गया था लेकिन इसकी बारीकी से जांच करने पर हम यह देख पाए हैं कि यह प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि विभिन्न प्रकार की एवियन प्रजातियों में समान कार्य करने वाले प्रोटीन की भिन्नता प्रतीत होती है। इसके अलावा डॉ. फ्रीमैन के सहयोगी प्रोफेसर जॉन हार्डिंग ने कहा कि प्रकृति ने समाधान ढूंढे हैं जो सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सभी प्रकार की समस्याओं के लिए काम करते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।