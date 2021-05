छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकल्जे जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी निकल्जे को महाराष्ट्र में पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली मामले में वानोवरी से गिरफ्तार किया है।पुलिस ने एक आरोपी को जबरन वसूली के मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 22 जनवरी को छोटा राजन और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप में चार नए मामले दर्ज किए गए थे।

मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस महीने की शुरुआत में, अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निखलजे उर्फ ​​छोटा राजन को कोविड -19 इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था और 11 मई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

Priyadarshini Nikalje, underworld don Chhota Rajan's niece, has been arrested in an extortion case, from Wanowarie by Pune Police's Crime Branch: Pune Police#Maharashtra