छत्तीसगढ़: रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी बीजेपी में शामिल

छत्तीसगढ़ में रायपुर के जिला कलेक्टर रहे ओपी चौधरी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 2005 के बैच के आईएएस अधिकारी रहे चौधरी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह की उपस्थिति में बीजेपी के नए कायार्लय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भेंट की और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

Former Raipur Collector OP Chaudhary joined BJP today in presence of BJP President Amit Shah and Chhattisgarh CM Dr. Raman Singh. He had resigned as Collector on August 25 pic.twitter.com/Bl1oNDDIKS