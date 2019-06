छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का जवान शहीद हो गया है तथा दो अन्य जवान घायल हुए हैं। वहीं इस घटना में एक ग्रामीण की भी मौत हो गई है तथा एक छात्रा घायल हुई है।

Chhattisgarh: One CRPF personnel has lost his life and another personnel injured in an encounter with Naxals in Keshkutul area of Bijapur. More details awaited. pic.twitter.com/pOTqSuk1wW