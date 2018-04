छत्तीसगढ़:  सुरक्षाबलों के वाहन को नक्सलियों ने बम से उड़ाया, 2 जवान शहीद और कई घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियो ने सुरक्षाबलों के वाहन को निशाना बनाया। नक्सलियों द्वारा किए गए इस आईइडी ब्लास्ट में 2 सुरक्षाबल के जवानों शहीद होने की खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं।

नक्सल विरोधी अभियान के डीएम अवस्थी ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि हमला जवानों की पेट्रोलिंग वाहन पर किया गया है।

2 security personnel dead, 5 injured in IED attack on police party vehicle near Bijapur's Kutru: DM Awasthi, special DG, anti-naxal operations #Chhattisgarh pic.twitter.com/c0MhiAyei7